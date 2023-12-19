Экс-чиновник ООН: геноцид палестинцев происходит с 1947 года при соучастии западных стран

Крэйг Мохибер отметил, что за последние десятилетия ключевые структуры организации сдались под силой США, а также боязнью перед израильским лобби, отойдя от своих принципов и международного права

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Этническая чистка и геноцид палестинцев продолжаются с 1947 при соучастии западных государств. Такое мнение выразил Крэйг Мохибер, который ранее уволился с поста директора офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке из-за того, что всемирная организация не справлялась со своими обязанностями по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Этническая чистка и геноцид в Палестине начались не в октябре. Они продолжаются с 1947 года при соучастии могущественных западных государств и оглушительном молчании большей части мира", - написал он в Instagram (запрещен в РФ).

Мохибер также опубликовал фотографию камней, подписав, что на ней изображен разрушенный израильскими силами палестинский дом. "Я сделал это фото в Палестине, наблюдая за соблюдением прав человека во время первой интифады в конце 1980-х годов", - отметил он.

Ранее Мохибер уволился с поста директора офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке, так как считает, что всемирная организация, в которой он проработал более 30 лет, не справляется со своими обязанностями по урегулированию конфликта.

Мохибер отметил, что за последние десятилетия ключевые структуры ООН сдались под силой Соединенных Штатов, а также боязнью перед израильским лобби, отойдя от своих принципов и международного права.