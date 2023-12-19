В США заявили, что Израиль должен предотвращать нападения на Западном берегу

руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что израильская сторона должна делать больше для этого

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Израиль делал больше для предотвращения нападений израильских поселенцев на жителей Западного берега реки Иордан. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы четко дали понять [властям] Израиля, что они, по нашему мнению, должны прилагать больше усилий для обеспечения правопорядка и предотвращения насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев на Западном берегу", - сказал Миллер.