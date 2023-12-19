Египет и США выступили за предотвращение перемещения палестинцев со своих земель

Стороны также рассмотрели проблему увеличения объемов гуманитарной помощи населению Газы и реализацию планов по ее доставке в палестинский анклав

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Каир и Вашингтон согласились с необходимостью предотвращения перемещения палестинцев со своих территорий и увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой жителям сектора Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Египта Ахмеда Абу Зейда, распространенном по итогам телефонного разговора между египетским министром иностранных дел Самехом Шукри и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили развитие ситуации в секторе Газа и договорились о необходимости не допустить любого перемещения палестинцев за пределы их земель, указав на важность совместной работы всеми средствами, чтобы предотвратить такую вероятность", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что стороны рассмотрели проблему увеличения объемов гуманитарной помощи населению Газы и реализацию планов по ее доставке в палестинский анклав. Глава МИД Египта выразил пожелание, чтобы "США поддержали в Совете Безопасности ООН проект резолюции, предложенный арабскими и исламскими странами, "учитывая ее гуманитарный характер".

Шукри и Блинкен также обсудили проблемы безопасности в южной части Красного моря и их влияние на судоходство в этом регионе. Была подчеркнута "необходимость работы по обеспечению безопасности в красноморском бассейне для стабилизации потоков мировой торговли".

Госсекретарь США выразил заинтересованность Вашингтона "в поддержании стратегических отношений и тесного взаимодействия с Каиром во время нового срока исполнения обязанностей президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который одержал победу на недавних выборах главы государства".