В США надеются, что КНР присоединится к усилиям по предотвращению атак хуситов

руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что эти нападения вредят Китаю и интересам всех стран

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что Китай сыграет конструктивную роль в борьбе с атаками йеменских мятежников-хуситов в Красном море, поскольку эти нападения вредят Пекину. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Они вредят Китаю, они вредят интересам всех стран. Поэтому мы будем рады, если Китай сыграет конструктивную роль в попытках предотвращения этих нападений", - сказал Миллер.

При этом он подчеркнул, что каждое государство может сделать больше для предотвращения нападений на суда в Красном море. "Именно поэтому мы создаем коалицию и будем искать другие страны, которые могут что-то предпринять, чтобы отсрочить или предотвратить эти нападения", - сказал представитель Госдепа.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе. После этого несколько компаний объявили о намерении избегать маршруты в Красном море до дальнейшего уведомления. Среди них датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, бельгийская судоходная компания Euronav, французская транспортная группа CMA CGM, германский контейнерный оператор Hapag-Lloyd, британская нефтегазовая компания BP.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. В свою очередь официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям заявил ТАСС, что создание коалиции не повлияет на решение хуситов атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.