В ООН заявили, что удары хуситов в Красном море могут навредить торговле и экологии

Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик также отметил, что удары по судам могут обернуться "подрывом полностью загруженного танкера" и "породить страшное экологическое бедствие"

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Участившиеся атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" по судам в Красном море могут нанести серьезный ущерб международной торговле и спровоцировать экологическое бедствие. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы, конечно, осуждаем атаки на международные морские пути, происходящие в последние недели. Это не только препятствует свободе навигации, составляющей важную часть международного права, но и обладает потенциалом нанести ущерб международной торговле. И мы уже видим это", - сказал он на брифинге.

Дюжаррик также отметил, что удары по судам могут обернуться "подрывом полностью загруженного танкера" и "породить страшное экологическое бедствие".

По данным Пентагона, хуситы совершили более 100 нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В американском оборонном ведомстве отметили, что через Красное море в настоящее время осуществляется 10-15% мировой торговли. Международные судоходные компании из-за обстрелов со стороны хуситов вынуждены менять маршрут, направляя суда через мыс Доброй Надежды, что увеличивает сроки доставки ключевых товаров, включая нефть и газ, на несколько недель.