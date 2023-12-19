Reuters: переговоры Израиля, Катара и США прошли в позитивном ключе

Однако договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых движением ХАМАС, не стоит ожидать в ближайшее время, сообщил агентству знакомый с ходом переговоров источник

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Переговоры между премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом и руководителем израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа, состоявшиеся в понедельник в Варшаве, прошли в позитивном ключе, однако договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, не стоит ожидать в ближайшее время. Об этом агентству Reuters сообщил знакомый с ходом переговоров источник.

"Переговоры проходили позитивно, их участники изучали и обсуждали различные предложения, пытаясь продвинуться вперед, - заявил собеседник агентства. - Однако договоренностей не стоит ожидать в ближайшее время".

В канцелярии израильского премьера отказались комментировать агентству ход переговоров.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе.