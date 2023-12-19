В США выразили готовность к переговорам с КНДР без предварительных условий

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что речь идет об обсуждении денуклеаризации полуострова

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий, в том числе к обсуждению денуклеаризации полуострова, но Пхеньян не принял это предложение. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы уже ранее говорили, что мы были готовы сесть [за стол переговоров] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы начать говорить о денуклеаризации полуострова. Это актуально и сегодня", - сказал Кирби. При этом он утверждал, что Ким Чен Ын "не смог или не захотел принять наше предложение".