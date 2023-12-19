В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены работают в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены работают в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В Одесской области сирены звучат уже более двух с половиной часов. Издание "Страна" сообщало о взрывах в городе Кропивницком, являющемся административным центром Кировоградской области, а также в Одессе и Черноморске.

Позже режим воздушной тревоги на Украине распространился на Винницкую и Черкасскую области. В 21:55 по местному времени (22:55 мск) сирены сработали в Черкасской области, через 13 минут - в Винницкой. Ранее воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В настоящее время сирены отключили в Одесской области, предупреждение об опасности действовало в регионе более трех часов.