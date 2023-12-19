Пашинян заявил, что решения вопроса статуса Карабаха никогда не существовало

По словам премьера Армении, "начиная с Мадридских принципов, все варианты решения не предполагали решения самой проблематики"

ЕРЕВАН, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на столе переговоров никогда не лежало варианта положительного решения статуса Нагорного Карабаха.

"Решения вопроса Нагорного Карабаха никогда не было. Начиная с Мадридских принципов, все варианты решения не предполагали решения самой проблематики. Был один-единственный вариант, который был предложен в 1999 году, смысл которого заключался в обмене Мегринского района на Нагорный Карабах. Это было единственное предложение, которое решило бы карабахскую проблему", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.