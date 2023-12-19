В США заявили, что добиваются не прекращения огня в Газе, а гуманитарных пауз

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты не считают, что в зоне палестино-израильского конфликта остановка боевых действий "сейчас является верным шагом"

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация США сейчас стремится не к полному прекращению огня в секторе Газа, а только к временным приостановкам боевых действий для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников.

Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, США не считают, что в зоне палестино-израильского конфликта "прекращение огня сейчас является верным шагом". "Мы верим в гуманитарные паузы, чтобы мы могли обеспечить доставку гуманитарной помощи, вывод заложников и возвращение их домой к семьям. И именно этого мы добиваемся. Об этом мы говорим с партнерами в регионе", - добавила Жан-Пьер.

"По нашему мнению, [палестинское радикальное движение] ХАМАС - это террористическая группировка. И это не просто наше мнение, а факт. Если мы обеспечим прекращение огня, это не избавит Израиль от ущерба", - подчеркнула представитель Белого дома.