Франция всего подготовит 8 тыс. украинских военных к концу года

В Министерстве вооруженных сил республики отметили, что это около четверти военнослужащих, прошедших обучение в рамках тренировочной миссии ЕС для Киева

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Число украинских военнослужащих, подготовленных Францией, к концу 2023 года составит 8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Министерства вооруженных сил республики, опубликованном на его сайте.

"В целом Франция подготовит около 8 тыс. украинских солдат в 2023 году. Это около четверти военнослужащих, прошедших обучение в рамках военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM)", - отмечается в тексте.

В ведомстве добавили, что программа подготовки украинских военных в 2024 году будет расширяться. "Обучение планируется продолжить в 2024 году и распространить на другие области (военно-морскую и воздушную)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках миссии ЕС во Франции проходят обучение 200 украинских солдат ежемесячно.