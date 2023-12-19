WSJ: Путин стал геополитическим победителем года

Обозреватель газеты Джеральд Бейкер считает, что позиция президента России выглядит "неизмеримо сильнее, чем год назад"

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем года. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джеральд Бейкер.

"Объявить Владимира Путина геополитическим победителем года <...>, его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось, экономика Путина выдержала западные санкции, европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает", - написал эксперт в статье, опубликованной 18 декабря изданием.

Бизнесменом года, по мнению Бейкера, стал американский предприниматель Илон Маск. "Возможно, его затея с Twitter/X стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать", - считает обозреватель.