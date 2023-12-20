Нетаньяху подтвердил, что посылал главу "Моссад" в Европу для переговоров по заложникам

Премьер-министр Израиля отметил, что спасение пленных - высшая миссия

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что направлял руководителя израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа в Европу для переговоров об освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

"В последнее время я дважды отправлял главу "Моссад" в Европу, чтобы ускорить процесс освобождения заложников. Я не пожалею усилий в этом вопросе, необходимо вернуть их всех", - заявил Нетаньяху на встрече с представителями семей похищенных, которая состоялась в комплексе Минобороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила канцелярия премьера.

"Я лично привержен освобождению всех заложников. Их спасение - высшая миссия", - подчеркнул Нетаньяху.

В ответ на вопрос одного из присутствующих Нетаньяху сказал, что "может гарантировать одно: мы (Израиль - прим. ТАСС) не остановимся".