Нигер намерен возобновить военное партнерство с Германией

Ниамей рассчитывает, что это поможет укрепить обороноспособность страны

НАЙРОБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Ниамей планирует постепенно возобновлять военное сотрудничество с Берлином, однако впредь иностранные военные будут контролироваться со стороны государства. Об этом сообщается в заявлении на странице Национального совета спасения родины в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам переговоров глав военных ведомств Германии и Нигера.

"Государственный министр, министр национальной обороны генерал-лейтенант Салифу Моди побеседовал со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Обсуждалось возобновление двустороннего военного сотрудничества, в частности строительство опорного военного госпиталя и возобновление прерванных проектов", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что власти Нигера теперь намерены "жестко регулировать" размещение иностранных сил на своей территории. "Это стратегическое партнерство с Германией будет способствовать укреплению обороноспособности Нигера при сохранении его восстановленного суверенитета", - отмечается в заявлении.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Позднее лидер военного режима Нигера уточнил, что предстоящий переходный период в Нигере "не превысит трех лет".