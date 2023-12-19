В Швеции призвали срочно повысить готовность и возможности тотальной обороны

Председатель комитета по обороне, член правой Умеренной коалиционной партии Ханс Вальмарк отметил, что это связано с необходимостью "приведения тотальной обороны в соответствие с ситуацией повышенной готовности или войны, поскольку этого нельзя исключать"

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Шведский комитет по обороне, в который входят представители правительства и парламентских партий, подготовил предложения о реформировании Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в свете возросшей международной напряженности. Их авторы призывают срочно повысить готовность и возможности военной и гражданской тотальной обороны.

"Подготовка, готовность и возможности всей тотальной обороны, как военной, так и гражданской, должны быть срочно повышены", - заявил на пресс-конференции председатель комитета, член правой Умеренной коалиционной партии Ханс Вальмарк. По его словам, это связано с необходимостью "приведения тотальной обороны в соответствие с ситуацией повышенной готовности или войны, поскольку этого нельзя исключать".

В свете этого Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций должно быть преобразовано в ведомство, которое будет обеспечивать координацию правительством гражданской обороны в мирное время. Подобные изменения предусматривают поручение управлению новых задач в области "экономической и промышленной обороны", в то время как профилактика чрезвычайных происшествий, защита населения и спасательные операции должны быть переданы другим ведомствам.

Комитет по обороне выступает также за укрепление экономической обороны, чтобы обеспечить финансовую стабильность и производство товаров и услуг, имеющих первостепенную важность для тотальной обороны. Для стратегических предприятий должен быть учрежден специальный статус, не позволяющий задействовать их сотрудников на других обязательных работах.

Оппозиция в лице социал-демократов изложила в докладе комитета несколько иной подход, согласно которому реформы Управления гражданской обороны необходимы, однако реализация предложений может потребовать слишком много времени и скорее заблокирует принятие необходимых мер, нежели ускорит его. "Это колоссальная задача чисто с точки зрения управления. Она потребует очень много времени и способна породить большую бюрократию и неопределенность вокруг будущего результата", - заявил бывший министр обороны и представитель Социал-демократической партии Петер Хультквист.