Экс-сенатор Гаити получил пожизненное заключение по делу об убийстве президента страны

По данным агентства Associated Press, Джон Джоэль Джозеф просил о помиловании

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф был приговорен к пожизненному заключению за участие в заговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в базе федерального суда Южного округа штата Флорида.

Как отмечает агентство Associated Press, судебное заседание продлилось около 30 минут, экс-сенатор попросил о помиловании и заявил, что изначально "не намеревался" убивать президента Гаити, но "план вышел из-под контроля".

Экстрадированный в прошлом году из Ямайки в Майами обвиняемый в октябре признал себя виновным в том, что "вступил в сговор с целью убийства президента своей страны" и встречался с заговорщиками в своем доме в окрестностях Порт-о-Пренсе накануне того, как они "приступили к выполнению миссии по убийству президента Моиза". Он также признал, что помог приобрести транспортные средства и достать огнестрельное оружие.