Сенат Франции одобрил законопроект об ужесточении миграционных правил

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Французский Сенат (верхняя палата парламента) одобрил законопроект об ужесточении миграционных правил. Трансляция заседания велась на странице Сената в соцсети X (ранее Twitter).

За законопроект проголосовали 214 сенаторов, против - 114. Таким образом, члены верхней палаты одобрили вариант документа, утвержденный ранее паритетной согласительной комиссией.

Помимо упрощения высылки нелегальных мигрантов и усложнения процедуры воссоединения семей, предусмотренных законопроектом ранее, новая редакция предполагает ужесточение условий получения государственной социальной помощи для иммигрантов и увеличение сроков ее ожидания, а также введение ежегодных миграционных квот, утверждаемых парламентом.

Кроме того, в новой версии содержатся положения о лишении французского гражданства лиц, дополнительно имеющих паспорт другой страны, которые совершили преступление против представителей государственной власти Франции.

После рассмотрения Сенатом законопроект поступил в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). В случае его принятия Нацсобранием президент Франции Эмманюэль Макрон может воспользоваться своим конституционным правом и попросить о втором чтении. По данным телеканала BFMTV, глава государства намерен сделать это, если законопроект будет одобрен нижней палатой благодаря голосам фракции крайне правой партии "Национальное объединение".

11 декабря изначальная версия проекта закона об ужесточении миграционных правил с поправками от Сената была отклонена депутатами Нацсобрания. В связи с этим глава МВД Жеральд Дарманен, являющийся автором документа, подал Макрону прошение об отставке, однако глава государства отклонил эту просьбу. После этого правительство приняло решение о созыве паритетной согласительной комиссии из семи сенаторов и семи депутатов для поиска компромисса относительно новой версии законопроекта.