Хуситы считают создание коалиции в Красном море частью агрессии против Палестины

Как считает мятежное движение "Ансар Аллах", созданное США объединение нацелено на то, чтобы позволить Израилю "дальше совершать жестокие преступления против" анклава и его жителей

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Йеменские хуситы считают международную коалицию, сформированную Соединенными Штатами для обеспечения безопасности судоходства в Красном море, частью агрессии против Палестины. Об этом говорится в заявлении, распространенном политическим советом мятежного движения "Ансар Аллах".

"Коалиция, о создании которой объявила Америка, является неотъемлемой частью агрессии против палестинского народа, против сектора Газа, а также против арабской и исламской нации, - указано в заявлении. - Американская коалиция нацелена на то, чтобы позволить сионистскому образованию [Государству Израиль] дальше совершать жестокие преступления против палестинского народа в секторе Газа".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В результате участившихся случаев нападения на суда некоторые компании, в том числе французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.