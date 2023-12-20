Международную помощь для палестинцев будут направлять в Эль-Ариш

Председатель Арабского центра коммуникации и солидарности Маан Башур отметил, что первые суда с гуманитарными грузами готовятся к отправке из Алжира и Ливии

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, собранная мировой общественностью для населения сектора Газы, будет направляться морским путем в египетский порт Эль-Ариш на Средиземном море. Об этом сообщил ТАСС координатор акции, председатель Арабского центра коммуникации и солидарности Маан Башур.

"Первые суда с гуманитарными грузами готовятся к отправке из Алжира и Ливии, - сказал он. - В Ливане судно с продовольствием и медикаментами выйдет в Эль-Ариш из северного порта Триполи".

По словам собеседника агентства, "у палестинцев оказалось много сторонников по всему миру, и это не только члены пацифистских организаций, как раньше". "Численность людей, протестующих против продолжающейся военной операции Израиля, которая привела к массовой гибели беззащитных людей и разрушениям, растет с каждым днем", - подчеркнул Башур.

"Флотилии свободы" направлялись в Газу в периоды прошлых конфликтов, в частности в 2008-2010 годах. "Нынешняя акция будет посвящена памяти архиепископа мелькитской греко-католической церкви Илариона Капуччи (1922-2017), который почитается в арабском мире как борец за права палестинского народа", - подчеркнул собеседник.

Капуччи, который служил архиепископом Кесарии Палестинской и патриаршим викарием Иерусалима, был арестован израильскими властями в 1974 году по обвинению в связях с Организацией освобождения Палестины. Он провел четыре года в тюрьме и был освобожден под давлением Ватикана в 1978 году. Прожив в изгнании, умер 1 января 2017 года в Риме.