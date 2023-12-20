Парламент Греции принял закон, легализующий пребывание 30 тыс. незаконных мигрантов

Правительство пояснило, что это разовая схема, по которой приезжие будут трудиться главным образом на низкооплачиваемых должностях в туристической сфере и на сельскохозяйственном производстве

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Парламент Греции принял подавляющим большинством голосов закон, который предусматривает предоставление трехлетних видов на жительство и разрешений работу для примерно 30 тыс. проживающих в стране незаконных мигрантов в попытке решить проблему нехватки рабочей силы в определенных секторах экономики. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Правительство пояснило, что это разовая схема, которая касается лишь 30 тыс. человек, которые будут трудиться главным образом на низкооплачиваемых должностях в туристической сфере и на сельскохозяйственном производстве, где сами греки работать не хотят. Критики правительственного законопроекта утверждали, что его принятием страна посылает неправильный сигнал, стимулируя нелегальную миграцию.

Согласно новому законодательству, право на получение трехлетнего вида на жительство получают лица, которые въехали в страну нелегально, жили и работали в Греции, не декларируя своей занятости и доходов, в течение как минимум трех лет до 30 ноября и имеют предложение о работе от работодателя в Греции. По оценкам правительства, около 30 тыс. человек из стран, не входящих в Европейский союз, соответствуют этим критериям из примерно 300 тыс. незарегистрированных мигрантов, проживающих в настоящее время в Греции. Согласно правительственным подсчетам, Греции не хватает около 80 тыс. сельскохозяйственных рабочих и примерно столько же в туристической сфере.

За принятие законопроекта проголосовали 262 депутата из 295 присутствовавших членов однопалатного парламента страны. Документ поддержали представители правящей правоцентристской партии "Новая демократия" (НД), а также левые оппозиционные партии. Против были 32 депутата из близких к крайне правому флангу партий "Эллиники лиси" ("Греческое решение"), "Спартиатес" ("Спартанцы") и Демократическое патриотическое движение - Победа ("Ники"), один парламентарий воздержался.

"Новая демократия" объявила перед голосованием своим депутатам о требовании соблюдать партийную дисциплину, пригрозив исключением из правящей партии тем, кто будет против. Единственным, кто из НД проголосовал против, был бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас, взгляды которого часто расходятся с позицией руководства партии. После голосования официальный представитель правительства Павлос Маринакис заверил, что Самарасу за отказ поддержать законопроект не грозят никакие санкции.