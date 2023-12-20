Президент Израиля заявил о захвате города Джебалия в секторе Газа

По словам Ицхака Герцога, израильская армия также завершает установление контроля в Эш-Шуджаии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Израиль осуществил полный захват Джебалии в секторе Газа и завершает установление контроля в Эш-Шуджаии в палестинском анклаве.

Об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

"Мы только что завершили полный захват Джебалии и завершим [установление контроля] в Эш-Шуджаии", - сказал Герцог, выступая по видеосвязи из Израиля в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.

"Наше [Израиля] намерение состоит в том, чтобы взять весь сектор Газа [под контроль]", - продолжил глава еврейского государства, отметив, что "только это позволит израильтянам и палестинцам жить в мире в будущем".