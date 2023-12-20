AFP: делегация ХАМАС планирует отправиться в Каир 20 декабря

По данным агентства, представители радикального движения намерены обсудить прекращение огня в Газе

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Делегация высокопоставленных представителей радикального палестинского движения ХАМАС во главе с председателем его политбюро Исмаилом Ханией планирует отправиться 20 декабря в Каир для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и вопроса обмена удерживаемых в анклаве заложников. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

По его сведениям, в египетской столице Хания проведет переговоры с руководителем Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем "об остановке агрессии [против Газы] и войны для подготовки соглашения по освобождению заключенных и прекращения введенной в отношении сектора блокады".

Ранее палестинский портал Quds, ссылаясь на источники, информировал о планах представителей ХАМАС посетить Каир "в ближайшие дни" и встретиться с "египетскими ответственными лицами" для обсуждения "израильской агрессии против Газы". Отмечалось, что делегация движения прибудет в Каир "не из Газы".