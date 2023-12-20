СБ ООН перенес голосование по гуманитарной ближневосточной резолюции

Источник во всемирной организации сообщил, что оно должно пройти 20 декабря

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН перенес на среду голосование по подготовленному арабскими государствами проекту гуманитарной резолюции, направленной на улучшение положения с поступлением помощи в сектор Газа. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник во всемирной организации.

Изначально голосование было запланировано на 18 декабря, однако его проведение сдвигалось уже несколько раз. "Голосование перенесено на среду", - указал собеседник агентства. Заседание намечено на утро 20 декабря.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 19 декабря заявил, что его страна ведет конструктивные консультации в СБ ООН по проекту резолюции о секторе Газа и решает оставшиеся вопросы по тексту документа.

Проект, авторами которого выступили Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать улучшению условий для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. В нем, в частности, содержится требование облегчить доставку помощи через КПП, снабжение анклава топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. Помимо этого, документ призывает все стороны использовать механизмы деконфликтации для защиты гуманитарных объектов в секторе Газа. Также проект резолюции "резко осуждает любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты".