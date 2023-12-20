Министры обороны Греции и Египта обсудили укрепление оборонного сотрудничества

Никос Дендиас и Мухаммед Ахмед Заки договорились расширить основу для взаимных учений вооруженных сил двух стран

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас и глава египетского министерства обороны и военной промышленности Мухаммед Ахмед Заки во время встречи в Каире обсудили ситуацию в секторе Газа, а также укрепление греко-египетского оборонного сотрудничества. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

"Мы обсудили все вызовы и угрозы, чтобы укрепить наше оборонное сотрудничество, но при одном условии - соблюдении международного права и международного морского права, - сказал Дендиас. - У нас была возможность сделать приоритетным наше сотрудничество в области оборонной промышленности, особенно учитывая усилия Греции по созданию оборонной экосистемы". "Мы также договорились расширить основу для взаимных учений вооруженных сил наших двух стран", - сказал Дендиас.

Глава Минобороны пригласил Заки в ближайшее время посетить Афины.

В ходе визита в Египет Дендиас был принят президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По информации телеканала, Дендиас подчеркнул важность стратегических отношений между двумя государствами для безопасности и стабильности в регионе, а также выразил благодарность со стороны премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за отправку вертолетов "Чинук" в Грецию минувшим летом для помощи в тушении лесных пожаров. Как отметил Дендиас, обсуждалось также направление египетских вертолетов "Чинук" в Грецию в июле и августе 2024 года, "чтобы они помогали предотвратить возможные опасности, подобные тем, с которыми страна столкнулась этим летом".