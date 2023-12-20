В Нигере заявили, что республика открыта для иностранных инвестиций

Глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн сообщил, что Ниамей уже получает много финансовой и экономической поддержки от заинтересованных государств

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в экономику страны.

"Хочу обратиться к инвесторам, которые приезжают в Нигер - добро пожаловать! Мы настроены на долгосрочное партнерство с разными странами, которые в нем заинтересованы", - заявил он в ходе вебинара, организованного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Зейн сообщил, что Ниамей уже получает много финансовой и экономической поддержки от заинтересованных государств.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.