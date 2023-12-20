США, их союзники по НАТО и другие страны заявили, что хуситам следует прекратить атаки

В совместном заявлении этих государств говорится, что действия мятежников также угрожают поставкам продуктов питания, топлива, гуманитарной помощи и других важнейших товаров по всему миру

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Красном море угрожают международной торговле и безопасности, в связи с чем им необходимо положить конец. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-службой Госдепартамента совместном заявлении США и их союзников по НАТО, стран Евросоюза, а также Австралии, Йемена, Южной Кореи, Японии и других государств.

"Многочисленные нападения с контролируемой хуситами территории Йемена, в том числе имевшие место 3 декабря атаки на три торговых судна в южной части Красного моря, связанных с 14 странами, угрожают международной торговле и безопасности на море. Ужасают захват хуситами [судна] Galaxy Leader 19 ноября и задержание 25 членов его экипажа, они до сих пор остаются неправомерно задержанными, - отмечается в документе. - Такие действия также угрожают поставкам продуктов питания, топлива, гуманитарной помощи и других важнейших товаров по всему миру".

Упомянутые страны заявили, что призывают мятежников "незамедлительно освободить команду Galaxy Leader и само судно, а также прекратить нападения на торговые суда на жизненно важных морских путях". Государства также призвали "все страны воздержаться от оказания поддержки хуситам и поощрения их действий".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские мятежники заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции, как ранее сообщил Пентагон, должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.