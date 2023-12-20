В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В регионе действует воздушная тревога

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Два взрыва произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментируют.

В контролируемых властями Украины районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Также в красной зоне находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Черниговская области и Киев.

Вечером 19 декабря взрывы в Херсоне фиксировали четырежды, о чем сообщали как украинские СМИ, так и местные власти.