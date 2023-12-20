США призвали Сербию сотрудничать с ОБСЕ из-за ситуации с прошедшими выборами

Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер отметил, что организация должна расследовать заявления о возможных нарушениях в ходе голосования

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что сербским властям следует сотрудничать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с ситуацией вокруг обнаруженных ее наблюдателями возможных нарушений во время парламентских выборов в республике. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он рассказал, что американские власти ознакомились с отчетом ОБСЕ по состоявшимся на прошлой неделе выборам в Сербии. "На выборах 17 декабря избирателям был предоставлен выбор политических альтернатив. Но они [наблюдатели] также обнаружили, что выборы были омрачены многочисленными процедурными недостатками, давлением на госслужащих и нецелевым использованием государственных ресурсов, и что эти факторы вместе с системными преимуществами правящей партии создают несправедливые условия", - утверждал дипломат.

"Поэтому мы призываем Сербию работать с ОБСЕ для решения этих проблем. Заявления о нарушениях, поступившие как от ОБСЕ, так и от других групп наблюдателей за выборами, должны быть расследованы, а насилие в отношении избирательных органов, журналистов, аккредитованных наблюдателей <...> неприемлемо", - добавил Миллер.

По его версии, США "продолжат разъяснять это Сербии и настоятельно призывать ее работать с ОБСЕ для решения этих проблем".

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент) и своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса в стране обладают более 6,5 млн человек. Всего действовали 8 273 участка в республике и 81 в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны объявить до 22:00 мск 21 декабря.

Республиканская избирательная комиссия сообщила, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах с 46,79% голосов после обработки 95,28% бюллетеней.