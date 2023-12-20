Нацсобрание Франции приняло закон об ужесточении миграционных правил

За документ проголосовали 349 парламентариев, против - 186

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло закон об ужесточении миграционных правил. Трансляция заседания велась на сайте Нацсобрания.

За документ проголосовали 349 депутатов, против - 186.

Закон предусматривает упрощение высылки нелегальных мигрантов, усложнение процедуры воссоединения с семей, ужесточение условий получения государственной социальной помощи для иммигрантов, а также введение ежегодных миграционных квот, утверждаемых парламентом.

Кроме того, в законе содержатся положения о лишении французского гражданства лиц, дополнительно имеющих паспорт другой страны, которые совершили преступление против представителей государственной власти Франции.