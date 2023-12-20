В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги

Как сообщил телеканал Markiza, протестующие недовольны решением кабмина упразднить управление спецпрокуратуры, а также вступающими в силу с 2024 года мерами по экономии средств госбюджета

БРАТИСЛАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Антиправительственные митинги прошли во многих городах Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

В митингах приняли участие, согласно информации телеканала, "многие тысячи граждан". Они протестовали против решения кабмина упразднить в правовой системе страны управление специальной прокуратуры, а также против вступающих в силу с 2024 года правительственных мер по экономии средств государственного бюджета, что, как утверждается, приведет к снижению уровня жизни.

Крупнейший из антиправительственных митингов прошел в Братиславе. Активисты заполнили главную площадь города - площадь Словацкого национального восстания. В Кошице (Восточная Словакия), втором по численности населения городе республики, на митинг вышли более 2 тыс. человек. В городе Банска-Бистрице, административном центре центрального региона страны, на митинг против политики властей собрались около 1 тыс. граждан.

Антиправительственные митинги, организаторами которых являются потерявшие в Словакии власть по итогам сентябрьских парламентских выборов оппозиционные либеральные партии, проходят в республике с 7 декабря. Поводом для них послужило принятое 6 декабря решение кабмина, возглавляемого социал-демократом Робертом Фицо, упразднить спецпрокуратуру. Это подразделение занимается расследованием резонансных дел, некоторые фигуранты которых были связаны с большой политикой.

Фицо заявил ранее, что управление спецпрокуратуры нарушало права граждан, дела которых расследовало. Это подразделение, по его словам, злоупотребляло предоставленными полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии.

На митингах оппозиции, наоборот, заявляют, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Либеральные партии инициировали гражданскую петицию с требованием к кабмину отказаться от планов внесения изменений в национальный уголовный кодекс, предусматривающих упразднение спецпрокуратуры. Подписи под документом поставили десятки тысяч жителей республики с населением около 5,5 млн человек.

Противоречия между президентом и кабмином

Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против упразднения спецпрокуратуры. Она не исключает, что наложит вето на закон о соответствующих поправках в УК, если он пройдет через парламент, где партии правительственной коалиции опираются на поддержку большинства депутатов. Чапутова рассматривает и возможность опротестовать ликвидацию управления в Конституционном суде Словакии.

Согласно словацким СМИ, усиливаются противоречия между кабмином и президентом, проявляющей симпатии к потерявшим рычаги власти либеральным партиям. В свою очередь Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, также призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации спецпрокуратуры.