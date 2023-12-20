Bloomberg: мир может на несколько недель лишиться торгового судоходства в Красном море

По данным агентства, не исключен сценарий, согласно которому корабли будут вынуждены идти по более длинному маршруту, огибая Африку южнее

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Мировое судоходство готовится к отказу от маршрутов через Красное море на несколько недель из-за участившихся ударов по кораблям йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что несмотря на усилия США по защите коммерческих судов от атак, перевозчики переживают, что планы Вашингтона и его союзников не удастся претворить в жизнь. В результате корабли вынуждены идти по более длинному маршруту, огибая Африку южнее. Это обходится компаниям в дополнительный $1 млн на каждую перевозку и занимает лишние 7-10 дней, указывает издание.

"Речь может идти о днях или неделях, мы надеемся. Но, конечно, возможны сценарии, при которых это займет больше времени", - сказал изданию Рольф Хаббен Янсен, глава немецкого контейнерного оператора Hapag-Lloyd, приостановившего все перевозки через Красное море.

По данным Пентагона, хуситы совершили более 100 нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В американском оборонном ведомстве отметили, что через Красное море в настоящее время осуществляется 10-15% мировой торговли.