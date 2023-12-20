В Конгрессе намерены вернуться к вопросу о помощи Украине в январе

Как отметил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, "переговоры непростые" и "на них потребуется больше времени"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США сразу после возвращения с каникул в начале января приступит к работе по вопросу о договоренностях, касающихся выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной американской границе. Об этом заявил во вторник журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Наши переговорщики будут очень упорно работать во время каникул в декабре и январе, и наша цель состоит в том, чтобы добиться чего-то сразу же после возвращения. Мы найдем лучший способ для этого", - сказал он. Сенат, как ожидается, вернется к работе после каникул 8 января. "Мы значительно продвинулись. Просто это трудная задача - достичь договоренности, а затем подготовить проект документа", - добавил Шумер. "Но я оптимистично настроен относительно того, что мы сможем все сделать, когда вернемся", - отметил он.

"Переговоры непростые. Мы знаем, что на них потребуется больше времени", - признал законодатель. Он сообщил, что в консультациях участвуют демократы и республиканцы в Сенате, а также "ключевые лица администрации" США.

Сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома) ранее во вторник заявил, что сделка по ужесточению контроля на границе и помощи Украине не будет согласована в 2023 году.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.