Spiegel: в ФРГ хотели бы присоединиться к коалиции в Красном море

По информации журнала, для этого Берлину необходимо преодолеть два препятствия

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия должна войти в число участников международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Красном море, о формировании которой ранее объявили США, однако существуют определенные проблемы. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, правительство ФРГ хотело бы участвовать в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море или по крайней мере оказывать ей военную поддержку. Представители Ведомства федерального канцлера, МИД и Минобороны ФРГ, как указывает Der Spiegel, договорились об этом 19 декабря. Пресечение нападений на торговые суда отвечает интересам безопасности и экономической политики Берлина.

Однако простого желания участвовать недостаточно. Чтобы стать частью операции, правительству Германии необходимо преодолеть два препятствия. Во-первых, Бундесверу (ВС ФРГ) необходим мандат Бундестага (парламента ФРГ), поскольку вероятны вооруженные столкновения. Для этого операция "Страж процветания" должна проводиться под эгидой ЕС, НАТО или ООН, чего не происходит. Во-вторых, ВМС ФРГ не могут в краткосрочной перспективе обойтись без корабля, который подойдет для участия в операции, подчеркивает журнал.

По этим причинам, как резюмирует издание, в Берлине не ожидают скорого участия Бундесвера в операции в Красном море. Тем не менее ведется интенсивная работа по выполнению обоих требований.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В результате участившихся случаев нападения на суда некоторые компании, в том числе французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.