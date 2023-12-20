Бойцы "Хезболлах" нанесли удар по населенному пункту на севере Израиля

Как заявили в шиитской партии, атака была осуществлена в ответ на гибель жителя Южного Ливана во время вражеского налета на район Раб-Талятин

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Йифтах на севере Израиля. Как сообщается в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах", эта операция была проведена в ответ на гибель жителя Южного Ливана во время вражеского налета на район Раб-Талятин.

"Исламское сопротивление вновь заявляет, что не потерпит причинения какого-либо вреда гражданскому населению и убийств беззащитных граждан", - подчеркивается в тексте.

Всего за сутки бойцы шиитских формирований нанесли удары по трем израильским позициям. Армия обороны Израиля открыла ответный огонь из артиллерийских и танковых орудий. Сведения о падении снарядов поступили из поселков Айтрун, Мейс-эль-Джебель и Хоула, жертв и пострадавших нет.

По данным МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 162 человека, в том числе 114 членов "Хезболлах", 16 боевиков из формирований палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", 1 ливанский военнослужащий, 2 активиста из местных партий и 29 гражданских лиц.