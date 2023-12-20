Трамп намерен обжаловать решение суда Колорадо о его отстранении от участия в выборах

Представители экс-президента США "полностью уверены" в том, что Верховный суд Соединенных Штатов встанет на сторону Трампа и отменит решение

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Команда экс-президента США Дональда Трампа считает ошибочным решение Верховного суда штата Колорадо об отстранении бывшего американского лидера от участия в местных выборах и будет его обжаловать.

"Верховный суд Колорадо принял полностью ошибочное решение сегодня, и мы скоро подадим апелляцию в Верховный суд США на это недемократичное решение", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте предвыборной кампании Трампа. Представители бывшего американского лидера "полностью уверены" в том, что Верховный суд США встанет на сторону Трампа и отменит решение суда Колорадо.

Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году, сославшись на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.