CNN: Израиль может построить "гуманитарный комплекс" на севере Газы

Предполагается, что туда смогут заселяться палестинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации конфликта, сообщила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Израильские власти рассматривают возможность построить "гуманитарный комплекс" на севере сектора Газа для палестинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации ближневосточного конфликта.

Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, Израиль уже проинформировал Вашингтон о своих планах и рассчитывает, что эта инициатива найдет поддержку и у других стран. Строительство комплекса позволит некоторым палестинским гражданам переселиться в северную часть анклава после того, как Израиль завершит свою операцию на этой территории сектора. Сведений о вместимости "гуманитарного комплекса" пока нет.

Ранее советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа можно охарактеризовать как приближающийся коллапс. Но боевые действия на юге анклава продлятся несколько дольше, поскольку Израиль приступил к операции там позднее, добавил Регев.