Почти 130 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа 19 декабря

Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщило, что из них 67 грузовиков досмотрели на КПП "Ницана" и въехали в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 127 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"127 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены и направлены в сектор Газа <…> 19 декабря", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из них 67 грузовиков были досмотрены на контрольно-пропускном пункте "Ницана" и въехали в Газу через КПП "Рафах". Еще 60 грузовиков были досмотрены и направлены в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом".

17 декабря управление сообщило об открытии КПП "Керем-Шалом" для доставки помощи в палестинский анклав.