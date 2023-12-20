Байден утверждает, что Трамп согласен с Москвой по многим вопросам

Американский лидер также заявил, что "самая большая угроза, которую представляет" экс-президент США, это "угроза демократии"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что его предшественник Дональд Трамп по многим вопросам согласен с Россией. Такое мнение глава американской администрации изложил во вторник на приеме в штате Мэриленд, организованном для сбора средств на предвыборную кампанию.

"В эти выходные дни Трамп поддержал своего старого приятеля [Владимира] Путина. Трамп даже его процитировал в эти выходные. Это не удивляет. В конце концов, есть много согласия между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида - прим. ТАСС)", - привел утверждения Байдена пресс-пул Белого дома.

Трамп во время выступления в штате Нью-Гэмпшир 16 декабря привел цитату главы российского государства о том, что события в США "показывают всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии".

Как следует из сообщения пресс-пула, Байден также заявил: "Самая большая угроза, которую представляет Трамп, - это угроза нашей демократии". "Выражения, которые он использует, напоминают нам о тех, которые исходили из Германии в 1930-х годах. Он называет тех, кто выступает против него, паразитами. И в эти выходные он снова говорил о том, что кровь нашей страны отравляют. Даже консервативные республиканцы высказались [об этом]", - добавил американский лидер.

Ранее президент России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил мнение, что преследование Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует "гнилость американской политической системы" и представляет собой нечестную политическую конкуренцию. По словам Путина, "все, что происходит с Трампом, - это преследование по политическим мотивам".

Выборы в США

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Трамп является сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. Ему ранее были предъявлены в США некоторые обвинения. Республиканец называет их политически мотивированными и обвиняет администрацию Байдена в попытках вмешательства в выборы.