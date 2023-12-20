Совбез ООН продлил на год работу миротворческой миссии в ДР Конго

Резолюцию приняли единогласно

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности всемирной организации принял во вторник резолюцию, которая продлевает на год полномочия Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), передает корреспондент ТАСС.

Резолюция, подготовленная США и продлевающая мандат миссии до 20 декабря 2024 года, была принята единогласно. При этом документ подразумевает постепенный вывод миротворцев из страны, который начнется уже в конце 2023 года.

В ноябре глава МИД ДРК Кристоф Лутундула Апала и глава МООНСДРК Бинту Кейта подписали план вывода "голубых касок".

Последние два года на востоке ДРК, где размещены миротворцы ООН, проходят массовые митинги и демонстрации населения с требованием их вывода. Участники акций протеста обвиняют миротворцев в пассивности в борьбе с действующими в регионе повстанцами. Манифестации сопровождаются столкновениями с полицией, что приводит к жертвам.

МООНСДРК была создана решением ООН летом 2010 года. Она имеет мандат на защиту мирного населения в ДРК и оказание поддержки правительству страны в его работе по стабилизации и укреплению мира. Общая численность МООНСДРК составляла немногим более 18 тыс. человек, включая 14 тыс. военнослужащих.