В Сенате США рассчитывают принять меры по помощи Украине в начале 2024 года

Верхняя палата Конгресса также планирует достичь договоренностей по ужесточению контроля на южной американской границе

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США рассчитывают в начале 2024 года достичь договоренностей, которые позволят принять меры по выделению помощи Украине и ужесточению контроля на южной американской границе. Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении лидеров демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) и республиканского меньшинства Митча Макконнелла (от штата Кентукки).

"По мере того как переговорщики прорабатывают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату предпринять незамедлительные действия по запросу на выделение средств на нужды национальной безопасности в начале следующего года", - отмечается в документе. По словам Шумера и Макконнелла, стороны "добились воодушевляющих успехов" в том, что касается согласования договоренности.

"Трудные вопросы остаются, но мы привержены удовлетворению нужд, касающихся южной границы и помощи союзникам и партнерам в противодействии серьезным угрозам в Израиле, на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе. Сенат не оставит без ответа эти вызовы в сфере национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Шумер ранее во вторник подчеркнул, что Сенат сразу после возвращения с каникул в начале января приступит к работе по вопросу о договоренностях, касающихся выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной американской границе. Сенатор Джеймс Лэнкфорд (от штата Оклахома), который представляет республиканцев на консультациях по этому вопросу, сообщил, что договоренность не будет согласована в 2023 году.