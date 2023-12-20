Al Jazeera: в Таммуне произошли столкновения армии Израиля и боевиков ХАМАС

Телеканал также сообщил, что бойцы ЦАХАЛ провели отдельный рейд в лагере беженцев Аида к северу от Вифлеема и совершили там акты вандализма в доме одного из задержанных

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Столкновения между израильскими военными и боевиками радикального палестинского движения ХАМАС произошли в городе Таммун к югу от Наблуса в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

На подтвержденных телеканалом видеозаписях показано несколько израильских бронированных машин, сопровождающих военный бульдозер, который движется по узкой улице в Таммуне. На заднем плане слышны звуки стрельбы. Другие подробности пока не приводятся.

Сообщается также об отдельном рейде израильских сил в лагере беженцев Аида к северу от Вифлеема. Телеканал утверждает, что военнослужащие ЦАХАЛ совершили там акты вандализма в доме одного из задержанных.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в секторе Газа "распространится на дополнительные районы" палестинского анклава. Такую позицию он изложил в ходе поездки к границе с сектором, сообщает газета The Times of Israel. Как отмечает издание, в качестве новых зон военных действий он может иметь в виду город Рафах на юге и районы в центральной части анклава.