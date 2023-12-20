Си Цзиньпин заявил о крепком фундаменте взаимодействия в отношениях России и Китая

Председатель КНР напомнил, что в следующем году отметят 75-летие установления дипотношений между двумя странами

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях России и Китая, укрепляются возможности стран противостоять рискам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", - отметил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что в следующем году отмечается 75-летие установления дипотношений между двумя странами. По словам китайского лидера, стороны должны увеличить позитивные эффекты в политических отношениях высокого уровня, сообща двигаться вперед в социально-экономическом развитии и формировании сообщества единой судьбы человечества.