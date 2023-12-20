В США заявили о работе над равной безопасностью для Израиля и Палестины

По словам вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, по окончании активной фазы конфликта необходимо будет обеспечить одинаковый уровень процветания и свободы для израильтян и палестинцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты работают над тем, чтобы после завершения активной фазы палестино-израильского конфликта для двух народов был обеспечен равный уровень безопасности, процветания и свободы.

Об этом заявила во вторник в интервью телеканалу MSNBC американский вице-президент Камала Харрис.

"Мы будем настаивать на том, чтобы не произошло повторной оккупации Газы израильтянами и насильственного перемещения палестинцев. Одновременно мы работаем над тем, чтобы обеспечить одинаковый уровень безопасности, процветания и свободы для израильтян и палестинцев", - сказала она.

Харрис добавила, что, по ее мнению, в результате обострения ближневосточного конфликта "погибло слишком много невинных палестинцев".