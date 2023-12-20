20 декабря, 03:53
Палестино-израильский конфликт

СМИ: армия обороны Израиля штурмует Тубас и Таммун

По данным информационного агентства WAFA, израильские военные предприняли штурм Тубаса с использованием нескольких единиц боевой техники, в результате чего в городе завязалась перестрелка

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города Тубас и Таммун на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

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По его данным, израильские военные предприняли штурм Тубаса с использованием нескольких единиц боевой техники, в результате чего в городе завязалась перестрелка. В городе Таммун, который расположен к югу от Тубаса, также завязались уличные бои после того, как в него вошли несколько израильских патрулей в сопровождении военного бульдозера. 

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