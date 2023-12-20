JPost: группировка "Исламский джихад" распространила видеозапись с двумя заложниками

По данным издания, на записи двое мужчин призывали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и члена военного кабинета Бени Ганца предпринять скорейшие действия для их освобождения

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Группировка "Исламский джихад" распространила видеозапись, на которой двое мужчин из числа израильских заложников, удерживаемых исламистами в секторе Газа, просят власти Израиля принять все меры для их освобождения. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

На записи двое мужчин призывают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и члена военного кабинета Бени Ганца предпринять скорейшие действия для их освобождения, предупреждая об опасности своего дальнейшего пребывания в плену. Газета идентифицирует участников видео как 79-летнего Гади Моше Мозеса и 47-летнего Элада Кацира, которые были похищены из кибуца Нир-Оз во время жестокого нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на приграничные районы Израиля 7 октября.

Публикация записи произошла на следующий день после того, как ХАМАС распространило видео с тремя другими заложниками, также похищенными из кибуца Нир-Оз, на котором 79-летний Хаим Пери, 80-летний Йорам Мецгер и 85-летний Амирам Купер сообщили, что они испытывают проблемы со здоровьем из-за тяжелых условий содержания в плену.

Израильский премьер поздно вечером 19 декабря встретился с членами семей заложников в штаб-квартире Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве и заверил их, что правительство делает все возможное, чтобы ускорить освобождение заложников и вернуть их всех домой. По подсчетам ЦАХАЛ, радикалы продолжают удерживать в Газе еще 130 заложников.