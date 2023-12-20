Президенты Туркмении и Ирана провели телефонный разговор

Стороны отметили, что между двумя государствами наблюдается активная динамика взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

АШХАБАД, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Собеседники отметили, что туркмено-иранский диалог сегодня успешно развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате в рамках международных организаций. В последнее время наблюдается активная динамика взаимодействия между двумя государствами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, которое обогащается качественно новым содержанием.

Туркмено-иранские торгово-экономические отношения активно развиваются по трем основным направлениям, в том числе в газовой сфере. Здесь собеседники выделили вопрос поставки туркменского природного газа в Иран и через него в третьи страны по своп-схеме.

В числе приоритетов партнерства была также обозначена область электроэнергетики и транспорта. Отмечалось, что Туркмения придает большое значение увеличению объемов грузоперевозок. В связи с этим стороны отметили позитивный опыт совместной работы в сфере строительства автодорог.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.