В Казахстане в бюджет вернули активы на сумму $120 млн по делу племянника Назарбаева

Средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения причиненного государству ущерба, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции

АСТАНА, 20 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана в декабре этого года вернули в бюджет страны средства на сумму $120 млн по делу о незаконно выведенных активах в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Только в декабре текущего года в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств Сатыбалдыулы на общую сумму $120 млн, что превышает 55,4 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Отмечено, что средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству. "Всего Антикоррупционной службой за последние два года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге (свыше $1,9 млрд - прим. ТАСС). В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа", - пояснили в пресс-службе.

В мае в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что с начала расследования вернули активы на сумму более $1 млрд по делу Сатыбалдыулы.

Казахстанский суд в сентябре 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. В марте 2022 года Антикоррупционная служба республики задержала его по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании "Казахтелеком".

Сатыбалдыулы родился в 1970 году. В разные годы он занимал должности в Комитете национальной безопасности и правящей партии "Нур Отан" (ныне - партия "Аманат"), занимался бизнесом.