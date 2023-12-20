СМИ: еще один израильский военный погиб в бою на севере сектора Газа

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта составило 464

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Еще один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в ходе боев в секторе Газа, пишет газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, 25-летний сержант Маоз Фенигштейн, служивший в 7008-м батальоне 551-й бригады ЦАХАЛ, пал в бою на севере сектора Газа, в результате чего количество погибших израильских солдат с момента начала сухопутной операции в секторе Газа достигло 132. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта составило 464.