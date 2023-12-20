Военные Белоруссии и Вьетнама обсудили взаимодействие в сфере миротворчества

По информации пресс-службы белорусского Министерства обороны, стороны сошлись во мнении, что "деятельность по поддержанию мира и безопасности играет важную роль в текущих реалиях международной обстановки"

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Партнерство в сфере миротворческой деятельности обсудил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко на встрече с начальником департамента миротворческих операций Министерства национальной обороны Вьетнама старшим полковником Фам Мань Тхангом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Белорусская военная делегация совершает рабочий визит во Вьетнам.

"В ходе встречи стороны обсудили алгоритм выстраивания сотрудничества в сфере миротворческой деятельности. Белорусская сторона выразила заинтересованность в проработке вопроса обучения своих представителей на базе центра подготовки департамента миротворческих операций", - отметили в оборонном ведомстве.

По информации пресс-службы, стороны сошлись во мнении, что "деятельность по поддержанию мира и безопасности играет важную роль в текущих реалиях международной обстановки".