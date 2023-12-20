Парламент Киргизии одобрил частичное изменение рисунка государственного флага

За изменение рисунка во втором и третьем чтении проголосовали 59 депутатов, против - пять

БИШКЕК, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии поддержали предложение о частичном изменении рисунка национального флага республики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За изменение рисунка государственного флага во втором и третьем чтении проголосовали 59 депутатов, против - пять. Ранее проект закона поддержал соответствующий комитет киргизского парламента.

С инициативой изменения рисунка государственного флага осенью текущего года выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. В середине декабря президент страны Садыр Жапаров заверил, что именно он предложил спикеру изменить флаг. "До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве", - прокомментировал ситуацию в интервью государственному информагентству Kabar глава киргизского государства.

По его словам, с момента обретения независимости республика сильно зависит от внешнего мира. "Поэтому, может, пришло время пересмотреть облик нашего флага. Такая практика есть во многих странах мира, когда вносились определенные изменения в элементы государственного флага", - считает Жапаров.

Флаг Киргизии представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета, на котором изображена в центре верхняя часть юрты (тундук), от которой в разные стороны отходят волнообразных 40 солнечных лучей желтого цвета. В новом варианте госфлага эти лучи прямой формы.

Некоторые киргизские политологи считают, что идея властей об изменении рисунка флага может быть связана с отвлечением внимания населения от проблем в социально-экономическом секторе страны.